In der Debatte um die politische Corona-Strategie fordert die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, bundesweit einheitliche Inzidenz-Kriterien.

Die Pläne der Länder müssten zu einem Perspektivplan zusammengefasst werden, sagte die SPD-Politikerin im ZDF. Man müsse den Menschen sagen, bei welcher Inzidenz was passiere. Schwesig bezog sich auf den Sieben-Tage-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner für diesen Zeitraum angibt. Bei unter 50 müsse mehr möglich sein, betonte Schwesig. Dies sollte aber regional entschieden werden.



Der bayerische Ministerpräsident Söder warnte davor, einen Stufenplan für etwaige Lockerungen nach Terminen auszurichten. Er sagte im ARD-Fernsehen, wenn man jetzt Fehler mache, provoziere man - insbesondere angesichts der ansteckenderen Virus-Varianten - eine dritte Infektionswelle. Auf Sicht zu fahren nerve, sei aber das einzige, was helfe, sagte der CSU-Vorsitzende.



Bund und Länder beraten am Mittwoch erneut über den Umgang mit der Pandemie. Zuletzt hatten Thüringen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein Vorschläge für Modelle zur Lockerung der geltenden Beschränkungen präsentiert.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.