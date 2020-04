In Rumänien bleiben Schulen, Kindergärten und Universitäten wegen der Coronavirus-Pandemie noch bis September geschlossen. Die Regierung habe die Idee einer schnellen Öffnung "aufgegeben", teilte Präsident Iohannis mit. Ist das bei uns auch vorstellbar? Eine Zusammenfassung, wie es mit den Kitas weitergehen könnte.

Keine Einheitsregelung

Viele Eltern leben derzeit zerrissen zwischen Arbeit, Homeoffice und Kinderbetreuung. Gerade Kinder, die noch nicht im Grundschulalter sind, benötigen intensive Zuwendungen. Die Kitas sind aber nur für die Notbetreuung da. Alle anderen mit kleinen Kindern leben einen nervenaufreibenden Alltag und wünschen sich schnell Veränderungen.



Ein Termin für eine reguläre Öffnung der Kitas und Schulen ist derzeit noch nicht in Sicht. Die Länder müssen klären, ob und wie Hygiene- und Abstandsregeln zum Corona-Infektionsschutz zu gewährleisten sind. Die Familienminister der Länder wollen in dieser Woche einen Fahrplan vorlegen, wann Kitas wieder öffnen dürfen.

Bundesfamilienministerin Giffey wendet sich gegen eine zu lange Schließung der Kitas und sieht in dieser Frage Dänemark als Vorbild. Eine pauschale Schließung bis zu den Sommerferien könne nicht die Antwort sein, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Es werde aber keinen bundeseinheitlichen Stichtag für die Rückkehr in die Kitas geben, betonte NRW-Familienminister Stamp. Vielmehr solle ein Rahmen geschaffen werden, in dem die Bundesländer ihr eigenes Tempo gehen könnten. Die Entwicklung der Pandemie sei regional unterschiedlich, erklärte der FDP-Politiker.

Regionale Öffnung von Kitas als Option?

Ähnlich äußerte sich auch der Virologe Alexander Kekulé. In einer Diskussionsrunde im Deutschlandfunk (Audio) forderte er eine regionale Öffnung von Kitas und Grundschulen. Man könne mit einer Region beginnen, in der Seniorenheime besonders geschützt und Intensivkapazitäten besonders gut sei. Nach zwei, drei Wochen müsse man dann schauen, wie sich die Fallzahlen in der Region entwickelt hätten.



Insbesondere Kinder, die in beengten Wohnverhältnissen lebten oder keine Geschwister hätten, bräuchten wieder sozialen Kontakt und eine anregende Lernumgebung, verlangte der Vorstandschef der Arbeiterwohlfahrt, Wolfgang Stadler. Fast alle sind sich aber einig: Die Kontakte müssen minimiert werden. Einige Pädagogen fordern eine Maximalzahl von Kita-Kindern pro Gruppe, andere eine Staffelung nach Alter. Auch eine Maskenpflicht kam in Frage. Experten der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin halten den Vorschlag für nicht umsetzbar.



Für Kleinkinder seien auch Eltern-Kind-Gruppen möglich, sagte Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) - etwa in der Form, dass Eltern von zwei Familien die Betreuung gegenseitig übernehmen und als eingetragene Betreuungsangebote stattfinden.

Alleinerziehende werden entlastet

Besonders hart trifft die Situation die Alleinerziehenden. In NRW sind deshalb die Kitas von nun an zusätzlich für die Kinder von Alleinerziehenden geöffnet. Die gleiche Regelung gilt in der Stadt Magdeburg. Die Mütter und Väter bräuchten keine weiteren Nachweise erbringen, sagte Oberbürgermeister Trümper (SPD). Auch in Bayern wird die Notbetreuung von Kindern ausgebaut. Das soll vor allem erwerbstätige Alleinerziehende entlasten. Auch wenn nur ein Elternteil in einem sogenannten systemkritischen Beruf arbeitet, kann das Kind nun beaufsichtigt werden.



In China scheint es zumindest kreative Lösungen zu geben, um Kindern bei der Wahrung sozialer Distanz zu helfen. Am ersten Unterrichtstag nach einer 99-tägigen Corona-Zwangspause trugen Schüler einer Grundschule in Hangzhout selbstgebastelte "Ein-Meter-Hüte" mit langen, flügelähnlichen Abstandshaltern, wie chinesische Medien berichteten. Vielleicht gehört das ja bei uns bald auch zum Alltag.

