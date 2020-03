Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet wegen der Corona-Krise mit einer Rezession.

DIW-Konjunkturchef Michelsen sagte in Berlin, wie genau es weitergehe, sei derzeit unvorhersehbar. Entweder komme es nach einem rapiden Absturz zu baldigen Nachholeffekten von Produktion und Konsum, so wie es bei anderen Epidemien wie Sars der Fall war. Dann könnte das Bruttoinlandsprodukt nur um 0,1 Prozent schrumpfen. Es könne aber auch sein, dass nach dem Absturz Konsum und Produktion auf einem deutlich niedrigeren Niveau blieben. Die Rezession würde dann noch deutlich schwerer ausfallen, warnte der DIW-Experte.



Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im März auf 87,7 Punkte, nach 96 Zählern im Februar. Das war der stärkste Rückgang seit 1991 und der niedrigste Wert seit August 2009. Auch Ifo-Präsident Fuest betonte, die deutsche Wirtschaft stürze in die Rezession.