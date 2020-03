Wegen der möglichen Folgen der Coronavirus-Epidemie hat der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, Soforthilfen für kleinere Unternehmen gefordert.

Die Betriebe brauchten Geld in der Tasche, sagte Fratzscher im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der kritische Faktor sei Zeit. Je Länger es dauere, umso mehr Insolvenzen werde es geben. Da würden auch Kredite nicht helfen. Man müsse deshalb jetzt über Transfers nachdenken. Unternehmen, die beim Finanzamt gemeldet seien, könnten zum Beispiel eine Zahlung von 5.000 oder 10.000 Euro erhalten, um diese Zeit überleben zu können, meinte der DIW-Chef.



Vor allem Soloselbstständige seien auf Hilfen angewiesen. Wichtig sei ein frühzeitiges Handeln der Politik, um Vertrauen zurückzugewinnen. Man dürfe nicht in eine Angstspirale geraten. Fratzscher betonte, man wisse nicht wie lange es dauern werden, dass Virus zu stoppen. Es könne sich bis in den Herbst hineinziehen. Er wies auch auf die Gefahren einer Rezession hin. So könnte es zu einer Welle von Insolvenzen kommen und zudem der Finanzsektor angesteckt werden.

