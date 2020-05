Die Fußball-Bundesliga nimmt nach rund neunwöchiger Corona-Pause am 16. Mai wieder den Spielbetrieb auf.

Dies gab die Deutsche Fußball Liga am Mittag bekannt. Auch in der zweiten Liga darf dann wieder gespielt werden - in beiden Ligen allerdings nur ohne Zuschauer.



Bereits gestern hatte Bundeskanzlerin Merkel nach der Video-Konferenz mit Bund und Ländern verkündet, dass die Bundesliga unter Auflagen Mitte Mai wieder starten dürfe.