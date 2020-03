Das Coronavirus infiziert nach wie vor tausende Menschen, jeden Tag. Auch die Zahl der Schwererkrankten und der Todesopfer steigt zusehends. Virologen sprechen von explosionsartiger Zunahme. Die Politik reagiert - mit immer mehr Ausgangs- und Freiheitseinschränkungen. Weitgehende Isolation ist das Ziel, um die körperliche Gesundheit zu schützen. Doch das kann wiederum psychische Probleme zur Folge haben, Verunsicherung, Ängste oder Depressionen. Dies merken auch die Telefonseelsorge-Anbieter in Deutschland.

Zehn Mal mehr Anrufe bei Telefonseelsorge wegen Corona

Im Schnitt verzeichnen die Telefonseelsorger doppelt so viele Anrufe wie gewöhnlich. Im Vergleich zur Woche zuvor sorgen sich zehn Mal mehr Hilfesuchende um die Folgen des Coronavirus, sagte Bundesverbands-Sprecherin Astrid Fischer der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Die Gespräche entwickeln sich gerade sehr in Richtung Corona." Bemerkenswert auch, dass das Thema offensichtlich vor allem Frauen umtreibt. Fast drei Viertel der Anrufer, die sich um die Folgen der Corona-Krise sorgen, seien weiblich, betont Fischer. Hauptthemen sind Einsamkeit und Ängste - in unterschiedlichen Altersgruppen unterschiedlich stark. "Die 50- bis 79-Jährigen sprechen in diesem Zusammenhang eher über Ängste. Jene, die über 80 sind und jünger als 40, sprechen häufiger über Einsamkeit", so Fischer.

Fragen nach Folgen für das persönliche Leben

Die Fragen, die an die Gesprächspartner gestellt werden, drehen sich nahezu alle um Auswirkungen auf das persönliche Leben. Eine Mutter von zwei kleinen Kindern macht sich große Sorgen, weil eines der Kinder vorerkrankt ist und Atemwegsbeschwerden hat; eine Frau meldet sich bei der Hotline, weil sie sich um ihre Haustiere sorgt: "Wer soll sich denn um meine Katzen kümmern, wenn ich mich infiziere und ins Krankenhaus muss?". Männer, die anrufen, machen sich häufig um die wirtschaftlichen Folgen der Krise Sorgen, bangen um ihren Arbeitsplatz oder um ihr eigenes Unternehmen. Bei vielen Hilfesuchenden geht es aber allgemein um Ängste um die Zukunft, um ihre Gesundheit, um das, "was da noch kommen mag".



Der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen warnt zudem vor Folgen für jene, die anfällig für Ängste und gegebenenfalls übersteigerte Reaktionen seien. Bereits jetzt seien ihre täglichen Routinen gestört, die ihnen einen wichtigen Halt im Alltag böten. Eine Ausgangssperre könne die Probleme dieser Bevölkerungsgruppe noch verschärfen, hieß es.



Auch die Fachverbände, die sich für Menschen mit psychischen Erkrankungen und anderweitig beeinträchtige Menschen einsetzen, warnen angesichts der Coronakrise vor fatalen Folgen. Sie haben sich zusammengeschlossen, um die zuständigen Bundesministerien zu kontaktieren. In ihrem Schreiben formulieren sie, die gesamte Betreuung und Begleitung durch die Hilfsdienste und Einrichtungen in Deutschland müsse unterstützt werden: Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung seien einerseits auf Menschen zu ihrer täglichen Unterstützung angewiesen, andererseits hätten sie ein besonderes Risiko, schwer zu erkranken. Für sie könne eine Infektion mit dem Corona-Virus lebensbedrohlich sein.

Depressionen und Panikattacken

Je länger die Isolation dauert, desto stärker können die individuellen Reaktionen auf diese Ausnahmesituationen sein. Personen, die zu starken Angstgefühlen neigen, könnten diese noch verstärkt verspüren. Auch depressive Menschen sehen sich nun einer Lage ausgesetzt, die ihre Erkrankung verstärken kann. Die Deutsche Depressionshilfe hat einen [online-Ratgeber zusammengestellt|https://www.deutsche-depressionshilfe.de/corona], der als erste Hilfe dienen kann. Doch auch dort rät man, zum Telefon zu greifen, wenn die psychische Situation sich verschärft. Bei einer kostenlosen bundesweiten Hotline kann man sich dort Rat holen: 0800 33 44 5 33.



Doch auch für bisher nicht beeinträchtigte oder vorbelastete Personen stellt die sich verschärfende Situation der Isolation bisher nicht dagewesene Herausforderungen dar. Die Psychologin Elisabeth Raffauf äußerte sich im Deutschlandfunk-Podcast "Der Tag": Die Coronavirus-Pandemie löse bei vielen Menschen Ängste und Unsicherheiten aus. Viele empfänden dies als existenzielle Frage. Das Virus liege "wie eine Dunstglocke" über allem. Auch sie rät, Kontakt per Telefon zu halten. Gerade bei einer Verunsicherung sei es wichtig, sich darüber mit anderen auszutauschen und über die eigenen Gefühle zu sprechen. Die aktuelle Lage sei eine Chance, innezuhalten und sich selbst zu reflektieren.

Seelsorger bauen Angebot aus

Die bundesweite, gebührenfreie Telefonnummer der Telefonseelsorge lautet 0800/111 0 111 beziehungsweise 0800/111 0 222. Mehrere Anbieter ansonsten regional arbeitende Seelsorge-Hotlines haben ihr Angebot ausgeweitet und sind nun auch bundesweit erreichbar. Beispielsweise die Berliner Hotline (0800/470 8 090), die vor allem einsamen Senioren zur Verfügung steht. Initiatorin Elke Schilling vom Verein Silbernetz begründete dies so: "Wir rechnen damit, dass die Corona-Isolation viel Gesprächsbedarf bedeutet."

