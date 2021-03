Dortmunds Oberbürgermeister Westphal hat die Landesregierung in Düsseldorf wegen ihres Vorgehens in der Corona-Pandemie kritisiert.

Diese scheine noch immer nicht bereit zu sein, auf die veränderte Dynamik zu reagieren, sagte der SPD-Politiker. Man werde in einen rechtlichen Rahmen gepresst, der längst nicht mehr zum Infektionsgeschehen passe. Westphal bezog sich auf die Vorgabe der Landesregierung, die Schulen nicht vor den Osterferien schließen zu dürfen. Damit sei eine längerfristige Schließung nach Ostern und ein weit größerer Schaden für Kinder und Jugendliche vorgezeichnet, kritisierte der Dortmunder Oberbürgermeister.



In der Diskussion um eine Verschärfung der Beschränkungen in der Pandemie forderte Bayerns Ministerpräsident Söder bundesweit einheitliche Maßnahmen für sogenannte Hotspots mit stark steigenden Infektionszahlen. Die Notbremse sei ein wirksames Instrument, sagte der CSU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Diese müsse überall in Deutschland gleich und konsequent angewendet werden. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder kommen am Montag zu einer Schaltkonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten. Einige Länder wie etwa Rheinland-Pfalz haben Ausnahmen - etwa für die Außengastronomie - angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.