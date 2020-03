Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Verschiebung der Olympischen und der Paralympischen Sommerspiele in Tokio begrüßt.

Die nunmehr schnelle und klare Entscheidung sei ein richtiger und enorm wichtiger Schritt für den internationalen Sport und die Weltgemeinschaft, teilte der Verband mit. Er helfe vor allem den Athletinnen und Athleten. Ihnen werde so der Trainings- und Qualifikationsdruck in dieser schwierigen Phase genommen.



Japans Regierungschef Abe und der Chef des Internationalen Olympischen Komitees, Bach, hatten die Verschiebung heute früh beschlossen. Ursprünglich sollten die Sommerspiele am 24. Juli beginnen. Das IOC war zuletzt immer massiver in die Kritik geraten. Noch am Wochenende hieß es, man wolle erst innerhalb der kommenden vier Wochen über eine Verschiebung entscheiden. In der Zwischenzeit hatten mehrere Staaten bereits angekündigt, keine Athletinnen und Athleten nach Tokio zu schicken. Alle anderen größeren Sport-Veranstaltungen sind bereits abgesagt oder verschoben worden.