In den USA breitet sich das Corona-Virus immer weiter aus.

Offiziell wurden erneut mehr als 59.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen stieg den zweiten Tag in Folge binnen 24 Stunden um mehr als 900. Die Vereinigten Staaten verzeichnen insgesamt über drei Millionen Infizierte und 132.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.



Präsident Trump dringt dennoch auf eine baldige Öffnung der Schulen. Einrichtungen, in denen das nicht geschieht, drohte er, ihnen die finanziellen Mittel zu kürzen.

Vizepräsident Pence kündigte an, die Gesundheitsbehörde CDC werde Richtlinien für die Wiederöffnung der Schulen ausgeben.