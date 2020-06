Wegen steigender Corona-Infektionszahlen in weiten Teilen der USA verhängen die Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende aus stärker betroffenen Regionen.

Die neue Regel trete am Mittwoch um Mitternacht Ortszeit in Kraft, sagte New Yorks Gouverneur Cuomo bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Die Liste der fraglichen US-Herkunftsstaaten werde stetig aktualisiert. Zur Zeit geht es etwa um Florida und Arizona. In New York konnte die Verbreitung des Krankheitserregers inzwischen eingedämmt werden.