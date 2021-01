Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat sich dafür ausgesprochen, Kinder bis sechs Jahren von der Verschärfung der Kontaktbeschränkungen auszunehmen.

Sie wolle für ihr Bundesland eine Lösung, die Kontakte reduziere und lebensnah sei, sagte die SPD-Politikerin. Die am Dienstag von Bund und Ländern beschlossene Festlegung der Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt plus einer weiteren Person sei im Grundsatz richtig. Allerdings sollten Kinder bis sechs Jahren davon ausgenommen sein. Ebenso solle es Ausnahmen bei zwingenden Gründen für Kinderbetreuung oder die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen geben.



Zuvor hatte der Kinderschutzbund die Einschränkungen für Kinder bei den Kontaktbeschränkungen kritisiert. Die neuen Regeln sehen vor, dass sich Menschen eines Hausstandes künftig nur noch mit einem weiteren Menschen treffen dürfen. Die Ausnahmen für unter 14-Jährige sollen somit nicht mehr gelten. Die Bundesländer arbeiten derzeit an der Umsetzung der Beschlüsse.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.