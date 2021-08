Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben den Start von Corona-Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen sowie flächendeckende Impfangebote für Jugendliche und Kinder ab zwölf Jahren beschlossen. Die Entscheidungen erfolgten einstimmig, wie nach der Gesundheitsministerkonferenz am Abend mitgeteilt wurde.

So sollen künftig 12- bis 17-Jährige auch in Impfzentren oder auf andere niedrigschwellige Weise immunisiert werden können. Dabei sei entsprechende ärztliche Aufklärung erforderlich. Der Beschluss erfolgte im Gegensatz zu der Haltung der Ständigen Impfkommission, die eine Impfung ab zwölf Jahren nur bei Kindern mit Vorerkrankung empfiehlt.



Die ebenfalls beschlossenen Drittimpfungen sollen zunächst besonders gefährdete Gruppen erhalten, also Hochbetagte, Pflegebedürftige und Patienten mit Immunschwäche. Die Auffrischungsimpfungen sollen frühestens sechs Monate nach Verabreichung der letzten Dosis erfolgen.



In Deutschland sind mittlerweile 52,3 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums haben 61,7 Prozent mindestens eine Impfdosis erhalten. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg abermals. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 17,8. Am Vortag betrug der Wert 17,5. Die Gesundheitsämter meldeten mehr als 840 neue Ansteckungen und damit gut 100 weniger als vor einer Woche. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit dem Virus.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.