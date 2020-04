Die Polizei in Nordrhein-Westfalen setzt derzeit Drohnen ein, um die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren.

Das teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste mit. In Düsseldorf und Dortmund werde mit Hilfe der Drohnen an beliebten Orten per Lautsprecher vor den gesundheitlichen Risiken allzugroßer Nähe gewarnt. Letzteres sei vergleichbar mit Durchsagen eines Streifenwagens. Ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei betonte, die Kamera der Drohne werde nicht genutzt, um Personen zu identifizieren.



Die hessische Polizei hat bisher einmal eine Drohne eingesetzt, um die Corona-Kontaktregeln zu überwachen. In Mecklenburg-Vorpommern nutzte die Feuerwehr am vergangenen Wochenende eine Drohne, um einzelne Strände auf der Insel Rügen zu kontrollieren.



Der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber erklärte, die Polizei dürfe Drohnen nur zweckgebunden einsetzen, um konkrete Aufgaben zu erfüllen. Das schließe einen anlasslosen und flächendeckenden Einsatz aus.