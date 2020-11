Der Virologe Drosten erwartet erst zum nächsten Sommer hin eine allmähliche Normalisierung der Lage.

Ostern sei die Pandemie noch nicht beendet, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das sei "sicher". Helfen könne unter anderem eine weitere Verbreitung von Schnelltests. Ständen diese in ausreichender Zahl zur Verfügung, könne man gefährdete Gruppen sehr regelmäßig und niederschwellig testen. Außerdem lasse sich so nicht nur feststellen, ob jemand infiziert sei, sondern auch, ob sie oder er für andere infektiös sei. Das könne den Umgang mit Quarantäne oder Kontaktverboten erleichtern, betonte Drosten. Dann sei beispielsweise ein vorzeitiges Ende einer Isolierung denkbar.



Für den Alltag der rät der Virologe zu konsequenter Vorsicht. Am besten wäre es, wenn alle so täten, als wären sie selbst infiziert und die anderen Menschen auch. Daraus ergäbe sich dann ein Verhalten, dass alle schütze, meinte Drosten weiter.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 01.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 28.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.