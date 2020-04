Die Weltgesundheitsorganisation hat erneut betont, dass ein schwerer Verlauf der Lungenkrankheit Covid-19 auch bei jüngeren Menschen möglich ist.

Bei einer Infektion mit dem neuen Coronavirus sei Alter nicht das einzige Risiko, sagte der Regionaldirektor Europa der WHO, Kluge, in Kopenhagen. Dies zeigten mehrere Fälle junger Patienten, deren Erkrankungen einen schweren Verlauf genommen hätten. Bei Menschen, die gesund alterten, sei das entsprechende Risiko geringer, betonte der Mediziner.



Die WHO Europa betreut insgesamt 53 Länder, aus denen bislang rund 465.000 bestätigte Corona-Infektionen und mehr als 30.000 Todesfälle gemeldet wurden. Etwa 80 Prozent der Verstorbenen litten demnach an Vorerkrankungen, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes.