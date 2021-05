Das Europäische Parlament und die EU-Staaten haben sich nach wochenlangen Verhandlungen endgültig auf die Einführung eines europaweiten Covid-19-Zertifikats geeinigt.

Dies teilte EU-Justizkommissar Reynders nach einer vierten Verhandlungsrunde in Brüssel mit. Das digital lesbare Dokument soll ab Ende Juni EU-weit Reisen erleichtern und neben Angaben zu Corona-Impfungen auch Informationen über Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen enthalten.



Bis zuletzt war darüber gestritten worden, in welchem Maß EU-Länder Reiseerleichterungen beziehungsweise Restriktionen selbst bestimmen können. Der Kompromiss sieht nun vor, dass grundsätzlich nicht in die Hoheit der Mitgliedsstaaten eingegriffen wird. Zusätzliche Beschränkungen wie etwa Quarantäne für negativ Getestete, Geimpfte oder Geheilte sollen aber nur dann eingeführt werden dürfen, wenn es etwa die Infektionslage erfordert.



Unklar ist noch, wann genau das Zertifikat in den einzelnen Ländern eingeführt wird. Aus dem Bundesgesundheitsministerium war Anfang der Woche der 30. Juni als spätestes Datum genannt worden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 20.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 13.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 13.05.)

Test und Schutz

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 13.05.)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 13.05.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 11.5.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 15.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.