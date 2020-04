US-Präsident Trump will die Einwanderung in die Vereinigten Staaten wegen der Corona-Pandemie zunächst für mindestens 60 Tage aussetzen.

Trump sagte in Washington, vor Ablauf des Zeitraums werde eine Verlängerung geprüft. Die Maßnahme gelte nur für all jene, die ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht - die sogenannte Green Card - anstrebten. Nicht betroffen seien Antragsteller, die nur vorübergehend in den USA wohnen wollten. Trump begründete den Einwanderungsstopp erneut damit, dass die Jobs von US-Bürgern geschützt werden müssten.



Die Einreise in die USA ist wegen der Coronakrise ohnehin schon stark eingeschränkt. Die Demokraten werfen Trump vor, die Pandemie für eine weitere Verschärfung seiner Einwanderungspolitik auszunutzen. Die Gouverneurin von Michigan, Whitmer, etwa kritisierte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, der Einwanderungsstopp lenke vom eigentlichen Problem ab - der wirkungsvollen Bekämpfung der Coronakrise.