Die Europäische Arzneimittelbehörde hat grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren gegeben. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl eine Erweiterung der Zulassung. Nun muss noch die Europäische Kommission zustimmen. Das gilt als Formsache.

Bislang war das Präparat in Europa nur für Personen ab 16 Jahren freigegeben. In den USA und Kanada dürfen Kinder bereits damit geimpft werden. Mit Freigabe der Priorisierung am 7. Juni könnten in Deutschland Kinder ab 12 Jahren geimpft werden. Die Ständige Impfkommission hat allerdings angedeutet, dass sie womöglich keine allgemeine Empfehlung für alle Kinder geben will, sondern nur für Kinder mit Vorerkrankungen.



Ärztepräsident Reinhardt warnte daher vor einem wachsenden gesellschaftlichen Druck auf Eltern. Die Datenlage zu Risiken und Nutzen sei noch so unzureichend, so dass man keine generelle Empfehlung abgeben könne, sagte Reinhardt der Zeitung "Rheinischen Post". Ähnlich äußerten sich auch weitere Verbände, die Stimmen dazu finden Sie hier.

Studie: Impfstoff schützt auch Kinder und Jugendliche

Laut einer Untersuchung, die als Grundlage für Zulassungsverfahren diente, schützt der Impfstoff von Biontech/Pfizer auch Kinder und Jugendliche. Die Untersuchung, die als Grundlage für entsprechende Zulassungsverfahren dient, wurde jetzt im Fachmagazin „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht. Demnach gab es unter mehr als 1.000 geimpften Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren keinen einzigen Covid-Fall. In einer etwa gleich großen Gruppe von Ungeimpften waren es 16 Fälle.



Direkte Reaktionen auf die Impfung wurden jeweils eine Woche lang nach den Injektionen dokumentiert. Sie waren laut Studie mild bis moderat – ähnlich wie bei anderen Altersgruppen. Geimpfte hatten zum Beispiel Schmerzen an der Einstichstelle oder litten an Müdigkeit, Kopfschmerzen und Fieber. Nach der zweiten Dosis traten die Beschwerden häufiger auf als nach der ersten. Schwere unerwünschte Nebenwirkungen wie Thrombosen traten nicht auf. Dies wurde nach der zweiten Spritze sechs Monate lang überprüft.



In den USA hat der Biontech/Pfizer-Impfstoff schon eine Notfallzulassung für Kinder und Jugendliche. Für die EU will die Europäische Arzneimittelagentur heute eine Entscheidung treffen.

