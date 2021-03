Die EMA verfügt bislang nicht über gesicherte Hinweise darauf, dass es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Blutgerinnseln im Gehirn und dem Impfstoff von AstraZeneca geben könnte.

Die Direktorin der Europäischen Arzneimittelagentur, Cooke, teilte mit, derzeit evaluierten europäische und internationale Experten alle verfügbaren Daten der bislang bekannt gewordenen Fälle. Für Donnerstag sei eine Sondersitzung ihrer Behörde geplant, in deren Anschluss man die Öffentlichkeit über mögliche Schlussfolgerungen informieren werde. Cooke betonte, im vorherigen Zulassungsverfahren sei die EMA zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vorteile des Vakzins von AstraZeneca mögliche Risiken bei weitem überwögen.



In Deutschland und zahlreichen anderen europäischen Ländern war ein Impfstopp mit dem AstraZeneca-Präparat verfügt worden, nachdem bei mehreren Personen Fälle von Thrombosen in Hirnvenen aufgetreten waren, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung stehen. Drei von ihnen starben.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.