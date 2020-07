Nach dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie dürfen am Samstag in England die Pubs wieder öffnen. Sicherheitskräfte befürchten Hygiene-Chaos und Gewalt. Die Bierwirtschaft hofft jedoch auf einen Millionen-Umsatz am Wochenende.

Ab dem kommenden Samstag dürfen in England wieder Restaurants, Hotels, Kinos, Museen und Pubs öffnen. Als der britische Premierminister Boris Johnson die Lockerungen vorstellte, sagte er: "Unser langer Winterschlaf kommt zu einem Ende." Doch viele Fachleute aus den Bereichen Medizin und Sicherheit befürchten, dass mit steigendem Alkoholpegel die Hygiene-Disziplin sinkt. Mehr Infektionen mit dem Corona-Virus könnten die Folge sein. Die britischen Medien sprechen bereits von einem "Super-Samstag".

Pub-Besuch mit Auflagen

Es gibt Vorschriften, die eigentlich alles, was sonst einen Pub-Besuch ausmacht, verbieten: Kein dichtes Gedränge, sondern limitierter Einlass, keine Live-Musik und keine Bestellung am Tresen. Doch werden sich die Engländer, nachdem sie mehrere Pints am Tisch oder per App bestellt haben, auch daran halten? Scotland Yard hat Zweifel daran und vorsichtshalber die Zahl der Einsatzkräfte in London für das Wochenende stark erhöht. Eindringlich appellieren die Sicherheitskräfte an die Bevölkerung, sich ruhig zu verhalten und vernünftig zu sein. Mehr Gewalt, Störungen auf den Straßen, sexuelle Übergriffe, Vermisste und Verletzte befürchtet der Chef des Polizeiverbandes West Yorkshire, Booth. Er und viele weitere Polizeikräfte hätten sich lieber einen Werktag für die Wiedereröffnung der Pubs gewünscht.

Bier- und Pubverband freut sich

Erfreut über die Lockerungen ist hingegen der Bier- und Pubverband. Er hatte den Verlust von hunderttausenden Arbeitsplätzen befürchtet. Denn nicht nur die Corona-Pandemie setzt der Branche zu: Zu hohe Biersteuern hatten laut Verband zuvor bereits zu einem Pub-Sterben, insbesondere in ländlichen Regionen geführt. Das erste Pub-Wochenende nach dem Lockdown wird Schätzungen zufolge zu einem Umsatz von 210 Millionen Pfund (circa 231 Millionen Euro) führen.



Großbritannien gehört zu den Ländern, die weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Zu Einschränkungen im öffentlichen Leben hatte sich die Regierung erst relativ spät durchgerungen.

