In England werden angesichts sinkender Corona-Zahlen ab kommender Woche weitere Auflagen gelockert.

Man dürfe dann beispielsweise wieder selbst entscheiden, ob man mit engeren Freunden und Familie auf Abstand bleibe oder nicht, kündigte Premierminister Johnson in London an. Zugleich appellierte er an seine Landsleute, weiterhin vorsichtig zu sein. Ab kommenden Montag dürfen Restaurants und Cafés auch in Innenräumen wieder Gäste bewirten; ebenso öffnen Theater, Kinos und Museen. Stadien dürfen bei größeren Sportveranstaltungen mehrere tausend Zuschauer einlassen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 21.



Auch Österreich will die Corona-Auflagen lockern. Ab Mittwoch kommender Woche entfallen die nächtlichen Ausgangssperren. Zudem können Getestete, Genesene und Geimpfte wieder kulturelle Veranstaltungen oder Hotels besuchen.

