In England öffnen heute nach rund dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder die Pubs.

Auch Bars, Restaurants und Hotels dürfen den Betrieb wieder aufnehmen. Dabei gelten strenge Auflagen wie ein limitierter Einlass und das Verbot, Getränke am Tresen zu verkaufen. Fachleute aus den Bereichen Medizin und Sicherheit äußerten die Befürchtung, dass mit steigendem Alkoholpegel die Hygiene-Disziplin sinken und dadurch die Zahl der Neuinfektionen ansteigen könnte. Die Polizei warnt zudem vor möglicher Gewalt durch betrunkene Gäste. Die Verbände der Brauereien und der Gastronomen begrüßten dagegen die Öffnung der Pubs. Sie klagen wegen der Pandemie über große Einnahmeeinbußen und warnen vor dem Verlust von hunderttausenden Arbeitsplätzen.



Die Lockerungen gelten nur für England; Schottland, Wales und Nordirland erlassen ihre eigenen Corona-Bestimmungen. Gemessen an der Bevölkerungszahl verzeichnet Großbritannien unter den 20 am stärksten betroffenen Staaten bei insgesamt rund 44.000 Toten die mit Abstand meisten Todesopfer.