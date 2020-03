Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Sonntag über mögliche Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise beraten.

Man werde darüber sprechen, ob die gegenwärtigen Maßnahmen griffen, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann dem Südwestrundfunk. Es hänge von der Bevölkerung ab, ob härtere Mittel nötig seien. In drei bayerischen Gemeinden bestehen bereits Ausgangsbeschränkungen. Auch in Freiburg wurde am Abend ein weitgehendes Ausgangsverbot erlassen und mit den vielen Infektionen in der benachbarten französischen Region Grand-Est begründet.



Merkel und die zuständigen Minister hatten gestern bis in den Abend über weitere Krisenmaßnahmen beraten. Die Regierung will nach eigenen Angaben am Montag ein entsprechendes Paket auf den Weg bringen. Dabei geht es unter anderem um eine Verordnung zum Kurzarbeitergeld, einen geplanten Nothilfefonds über 40 Milliarden Euro für Selbstständige und Kleinstunternehmen sowie eine Lockerung des Insolvenzrechts. Das Gesetzgebungsverfahren durch Bundestag und Bundesrat soll dann nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur im Schnellverfahren ablaufen - und zwar auch zum gesundheitlichen Schutz der Abgeordneten. Dazu wird der Bundestag voraussichtlich nur am Mittwoch tagen. Die Zahl der Parlamentarier wird auf höchstens 250 begrenzt; sie sollen zudem Abstand voneinander halten.