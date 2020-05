In Brasilien verzeichnen die Behörden in der Coronakrise stark steigende Infektionszahlen.

Das Gesundheitsministerium meldete binnen 24 Stunden mehr als 15.300 neue Fälle und damit den bislang größten Anstieg. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität gibt es in Brasilien inzwischen mehr als 220.000 Infektionen und fast 15.000 Todesfälle. Damit liegt Brasilien, wo rund 200 Millionen Menschen leben, an sechster Stelle weltweit.



Zuletzt hatte die "New York Times" berichtet, dass die Corona-Pandemie in Lateinamerika international im Vergleich zu anderen Ländern viel weniger Beachtung findet. Dabei sei die Lage etwa in Manaus in Brasilien sehr kritisch, mit 2.800 Todesfällen im April. Das seien dreimal so viele wie durchschnittlich in diesem Monat. Der Bürgermeister der Stadt in der Amazonas-Region hat bereits einen Hilfsappell veröffentlicht und wird von der Klimaschutz-Aktivistin Thunberg unterstützt.



Laut "New York Times" ist auch Ecuador stark betroffen. So sei der Anstieg der Todesfälle in der Hafenstadt Guayaquil im April vergleichbar mit jenem in New York zum schlimmsten Zeitpunkt der Krise dort. In beiden Fällen seien mehr als fünfmal so viele Menschen gestorben wie in den Vergleichszeiträumen der Vorjahre. Auch Peru meldet trotz strikter Ausgangsbeschränkungen steigende Todeszahlen.