Das Bundeskabinett hat wegen der Corona-Krise Anreize für Bafög-Empfänger beschlossen, die sich in sogenannten systemrelevanten Bereichen engagieren.

Nebeneinkünfte etwa in Gesundheitseinrichtungen oder in der Lebensmittelbranche sollten nicht mehr auf das Bafög angerechnet werden, hieß es in der Entscheidung. Für Wissenschaftler solle es ebenfalls Erleichterungen geben. So würden die Regeln zur Befristung von Verträgen gelockert, damit Forschungsprojekte weitergeführt werden könnten. Der Gesetzentwurf soll kurzfristig in den Bundestag eingebracht und verabschiedet werden.



Die SPD will sich für weitergehenden Hilfen einsetzen. Der Bildungspolitiker Kaczmarek sagte, wer akut in Not gerate, weil die Eltern in Kurzarbeit müssten oder der eigene Nebenjob verloren gehe, müsse schnell und vereinfacht Zugang zum BaföG oder einem Härtefallfonds bekommen.