Nach Kirchenvertretern fordern auch Politiker eine Lockerung des Verbotes von Gottesdiensten und anderen religiösen Zusammenkünften.

Thüringens Ministerpräsident Ramelow sagte, das stille Kämmerlein reiche zur Ausübung des Glaubens nicht aus. Der Beauftragte der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit, Grübel, erklärte in Berlin, es sei wichtig, dem religiösen Leben zügig wieder mehr Freiheit einzuräumen. Es sei nicht länger zu rechtfertigen, dass Baumärkte geöffnet seien, aber der Kirchenbesuch verboten bleibe. Der innenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Middelberg, hingegen verteidigte die Beschränkungen. Er sagte im Deutschlandfunk, religiöse Feiern seien im Hinblick auf den Infektionsschutz problematisch. Die Menschen befänden sich über längere Zeit in einem Raum, es werde gesungen und laut gebetet. Daher bestehe eine erhöhte Ansteckungsgefahr mit dem Erreger.



Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte, hat die Bundesregierung mögliche Erleichterungen für Glaubensgemeinschaften im Blick. In den kommenden Tagen solle ein Konzept erarbeitet werden, wie eine schrittweise Öffnung des religiösen Lebens möglich sei. Am Vormittag hatte dazu im Bundesinnenministerium ein erstes Gespräch mit Vertretern der Religionsgemeinschaften stattgefunden.