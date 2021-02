Die Behörden in Spanien und Italien haben kriminelle Geschäfte mit mehr als 800 Millionen Corona-Schutzmasken aufgedeckt.

Es gehe um einen Regierungsauftrag an drei chinesische Firmen im Umfang von 1,25 Milliarden Euro, teilte die italienische Polizei in Rom mit. Man ermittele wegen Bestechlichkeit gegen mehrere Italiener. Sie sollen das Geschäft vermittelt haben. Von den Verdächtigen wurden Vermögenswerte im Umfang von insgesamt 70 Millionen Euro beschlagnahmt, darunter Immobilien, Luxuswagen, Schmuck und eine Yacht.



In Madrid stieß die Polizei bei der Auflösung einer illegalen Party in einem Hotel auf rund vier Millionen gefälschte FFP2- und KN95-Masken. Die angeblich zertifizierten Mund-Nase-Bedeckungen sollten demnächst auf den Markt gebracht werden, hieß es.

