Nach den Coronavirus-Todesfällen in einem Wolfsburger Seniorenheim ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Wie ein Sprecher mitteilte, liegt eine Strafanzeige vor, in der Pflegemissstände und katastrophale hygienische Zustände in dem betroffenen Heim angeprangert werden. Zur weiteren Klärung der Vorwürfe will die Staatsanwaltschaft Patientenakten des Heims einsehen. Die Diakonie wies die Vorwürfe als Betreiber der Einrichtung zurück. Auch die Behörden konnten bei einer Begehung keine Mängel erkennen, wie die Wolfburger Krisenstabsleitung mitteilte.



In dem Heim sind bislang 22 Menschen gestorben, nachdem sie sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.