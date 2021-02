Im Libanon ist es bei Protesten gegen die Corona-Restriktionen erneut zu gewalttätigen Konfrontationen gekommen.

In der Hafenstadt Tripoli setzten Polizei und Militär Tränengas ein, um Versammlungen aufzulösen. Einige Demonstranten warfen nach Armee-Angaben mit Molotow-Cocktails und versuchten, den Sitz der Regionalregierung in Brand zu setzen. Das Rote Kreuz behandelte mehrere Verletzte. Sie seien von Steinen getroffen worden oder hätten unter Atemnot gelitten, hieß es.



Mehrere hundert Demonstranten hatten sich auf einem Platz im Stadtzentrum versammelt. Im Verlauf der Woche war es in Tripoli wiederholt zu Zusammenstößen gekommen. Dabei wurden ein Mensch getötet und rund 400 weitere verletzt. Die Proteste richten sich gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Restriktionen. Tripoli gehört zu den ärmsten Regionen des Landes. Ein ursprünglich bis zum 25. Januar angesetzter Lockdown im Libanon war zuletzt bis zum 8. Februar verlängert worden.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.