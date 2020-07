Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen neuen Höchststand erreicht.

Nach jüngsten Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore wurden rund 77.300 weitere Fälle gemeldet. Der bisherige Höchststand war vor einer Woche mit etwa 68.000 Fällen registriert worden. Mehr als 138.000 Menschen starben an oder mit dem Virus. Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern bislang mehr als 3,56 Millionen Menschen nachweislich infiziert.



Die Zahl der Neuansteckungen in den USA ist seit Mitte Juni im Zuge der Lockerungen der Corona-Auflagen deutlich gestiegen - vor allem im Süden und Westen des Landes.