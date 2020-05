Erneut gibt es in einem deutschen fleischverarbeitenden Betrieb zahlreiche Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus.

Wie der Landkreis Osnabrück mitteilte, ergaben Tests in einem Unternehmen in der Stadt Dissen, dass sich 92 Mitarbeiter angesteckt haben. Sie und ihre Kontaktpersonen wurden in Qarantäne geschickt; die Produktion ist eingestellt. Wie es weiter hieß, wohnen viele der Betroffenen in Sammelunterkünften und werden von Subunternehmen beschäftigt.



Zuletzt war bereits in anderen deutschen Schlachthöfen die Covid-19-Lungenkrankheit ausgebrochen. Die Kritik an den Arbeits- und Unterkunftbedingungen in der Fleischindustrie hat deshalb zugenommen.



Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten verlangte, das Corona-Kabinett der Bundesregierung müsse auf seiner heutigen Sitzung mit neuen Gesetzen und klaren Regeln den Weg für eine grundlegende Reform der Fleischindustrie ebnen. Hierzu gehöre vor allem ein Verbot von Werkverträgen im Kernbereich der Unternehmen, sagte der stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende Adjan den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dies hatten gestern auch die Grünen verlangt, die zudem einen Mindestpreis für Tierprodukte fordern.