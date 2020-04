Im Bürgerkriegsland Jemen gibt es eine erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus.

Wie der Notstandsausschuss der Regierung auf Twitter mitteilte, handelt es sich um einen Patienten in der Provinz Hadramut im Süden des Landes, die von Regierungstruppen kontolliert wird. Angesichts der Lage warnen Hilfsorganisationen seit Wochen vor einer Katastrophe, sollte die Pandemie auf den Jemen übergreifen. Die medizinische Versorgung in dem Land ist nach jahrelangen Kämpfen nahezu zusammengebrochen.



Wegen der Corona-Pandemie war gestern eine einseitige Waffenruhe der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition in Kraft getreten, die zwei Wochen lang dauern soll. Die Huthi-Aufständischen im Jemen lehnen diese als "politisches Manöver" ab.