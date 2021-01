In Italien hat es nachweislich schon im November 2019 - und damit zwei Monate früher als bisher angenommen - eine erste Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 gegeben.

Laut einem Bericht in einem britischen Fachmagazin handelt es sich bei der Patientin um eine 25-jährige Frau, die wegen eines Hautausschlags zum Arzt gegangen war. Eine damals entnommene Hautprobe wurde nun nachträglich an der Universität Mailand untersucht. Dabei konnte das Coronavirus den Angaben zufolge eindeutig nachgewiesen werden. Ein halbes Jahr später wurden im Blut der Frau außerdem Antikörper gegen das Virus festgestellt.



Die Frau gilt nun als neue "Patientin Null" in Italien. Ob sie auch die erste Patientin weltweit gewesen sein könnte, ist unklar. In China wurden ebenfalls im November 2019 die ersten Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2 bekannt. Bisher geht die Wissenschaft davon aus, dass es sich von dort aus verbreitete. Auch in Italien berichteten Krankenhäuser aber schon im November 2019 von ungewöhnlich vielen Lungenentzündungen.

