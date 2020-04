Als letztes Land auf der Arabischen Halbinsel hat nun auch der Jemen seine ersten Corona-Toten gemeldet.

In der Stadt Aden im Süden des Landes seien fünf Menschen erkrankt und zwei davon gestorben, teilte der Gesundheitsminister der von der UNO anerkannten Regierung im jemenitischen Fernsehen mit.



Wegen der humanitären Not in dem Bürgerkriegsland herrscht große Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Das Gesundheitssystem ist nach fünf Jahren Waffengewalt völlig zusammengebrochen.