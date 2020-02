In Nord-Italien ist einem Medienbericht zufolge ein zweiter mit dem Coronavirus infizierter Patient gestorben. In den Regionen Veneto und Lombardei haben sich mehr als 20 Menschen infiziert.

Bei dem ersten Opfer handelt es sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums um einen 78-jährigen Italiener. Der Mann war vor einigen Tagen wegen einer anderen Krankheit in einer Klinik in der Region Venetien behandelt worden. Zudem sei eine Frau gestorbenm hieß es.



Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Viruserkrankung ordneten die Behörden in etwa zehn norditalienischen Städten die Schließung von Schulen, Behörden und sonstigen öffentlichen Gebäuden an. Auch Lebensmittelgeschäfte, Bars, Diskotheken sowie Sportzentren sollen mindestens für eine Woche geschlossen bleiben. Zuvor waren neue Infektionsherde sowohl aus China als auch aus mehreren anderen Ländern gemeldet worden. Besonders betroffen ist Südkorea. Dort sind inzwischen rund 350 Menschen erkrankt.



In Berlin trafen mehrere Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Diamond Princess" ein. Das Schiff stand wegen des Coronavirus zwei Wochen im japanischen Yokohama unter Quarantäne. Laut Behörden sollen die Rückkehrer zwei Wochen lang zu Hause isoliert werden.



Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, das Zeitfenster zur Eindämmung der Epidemie schließe sich. WHO-Chef Ghebreyesus sagte, wenn es nicht bald gelinge, das Virus erfolgreich zu bekämpfen, stehe man vor einem schwerwiegenden Problem.