Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten können sich seit gestern auf mehreren Flughäfen in Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Dazu zählen Frankfurt am Main, München, Köln/Bonn, Düsseldorf und Dortmund. Teilweise gab es die Möglichkeit zu Tests auch schon zuvor, allerdings mussten die Reisenden dann dafür bezahlen. Nach einem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern von Freitag sind sie nun kostenlos. Weitere Flughäfen wollen in den nächsten Tagen nachziehen.



Bundesgesundheitsminister Spahn lässt derzeit prüfen, ob Rückkehrer aus Risikogebieten auch dazu verpflichtet werden können, sich einem Corona-Test zu unterziehen. Angesichts wieder steigender Zahlen in Deutschland wird befürchtet, dass in der Urlaubszeit eine zweite Infektionswelle entstehen könnte.