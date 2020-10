Erste Corona-Patienten aus den Niederlanden werden in deutsche Kliniken verlegt.

Ein Hubschrauber transportierte am Vormittag einen Erkrankten in eine Klinik nach Münster. Das teilten die niederländischen Behörden mit. Ein zweiter Flug, ebenfalls nach Münster, sollte folgen.



Durch die Verlegungen soll der Druck auf die Intensivstationen gesenkt werden. Bereits fast jedes zweite Bett auf Intensivstationen ist mit einem an Covid-19 erkrankten Patienten belegt. Die Niederlande gehören zu den am stärksten von der zweiten Welle der Pandemie betroffenen Länder Europas.



Auch im Frühjahr waren Patienten von dort in deutsche Kliniken verlegt worden.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.