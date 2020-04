Fast sechs Wochen nach der Schließung der Schulen in Nordrhein-Westfalen wegen der Corona-Pandemie haben die ersten Schüler wieder Unterricht.

Präsenzpflicht gilt für Schüler der Abschlussklassen an Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen sowie für Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und der 10er-Klassen an Gesamtschulen. Abiturienten bleibt die Teilnahme freigestellt. Das Landesschulministerium rechnet damit, dass maximal 250.000 von insgesamt 2,5 Millionen Schülern wieder in die Klassen kommen.



Mit dem heutigen Beginn nutzt die nordrhein-westfälische Landesregierung nach einer Bund-Länder-Vereinbarung die früheste Option zur Schulöffnung. Oppositionsparteien sowie Schüler- und Lehrervereinigungen äußerten im Vorfeld erhebliche Bedenken wegen gesundheitlicher Risiken für Schüler, Lehrer und deren Angehörige.