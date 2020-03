In Deutschland gibt es erstmals zwei bestätigte Todesfälle infolge einer Infektion mit dem Coronavirus. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums handelt es sich um eine Person aus Essen und eine weitere aus Heinsberg. Die Stadt Essen bestätigte den Tod einer 89-jährigen Frau.

In Deutschland wurden das Virus nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bislang bei 1.112 Patienten nachgewiesen, die Symptome der davon verursachten Lungenkrankheit Covid-19 zeigten. Wie viele davon wieder genesen sind, ist nicht bekannt. Die höchsten Zahlen werden aus Nordrhein-Westfalen gemeldet; dort ist der Kreis Heinsberg am stärksten betroffen.



Bundesgesundheitsminister Spahn rief dazu auf, wegen der Ausbreitung des Coronavirus mehr Großveranstaltungen zu streichen. Spahn sagte in Berlin, in bestimmten Regionen und bei bestimmten Ereignissen sei es in den vergangenen Tagen zu zaghaft zu Absagen gekommen. Außerdem sei es in bestimmten Fällen auch sinnvoll, Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern abzusagen.



In Brandenburg befinden sich bis zu 5.000 Menschen wegen des Verdachts einer Coronavirus-Infektion an einer Schule in Quarantäne. Wie die Stadtverwaltung von Neustadt mitteilte, sollen die betroffenen Schüler, Mitarbeiter und ihre Angehörigen bis zum 17. März isoliert werden. Schulen, Amtsverwaltung und Bibliothek bleiben geschlossen. Lehrer einer örtlichen Gesamtschule hatten Kontakt mit einer infizierten Berlinerin.

