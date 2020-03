Als erster Fußball-Profiverein in Deutschland hat Borussia Mönchengladbach angekündigt, dass die Spieler vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie freiwillig auf Teile ihres Gehalts verzichten.

Der Trainerstab habe sich dem angeschlossen, genau wie die Direktoren und Geschäftsführer, sagte Sportchef Max Eberl und betonte: "Ich bin sehr stolz auf die Jungs". Sie alle wollten etwas an Borussia zurückgeben und damit auch an all die Fans, die den Verein unterstützten. Nach Informationen der "Rheinischen Post" soll der Club durch den Verzicht monatlich deutlich mehr als eine Million Euro einsparen. Ziel der Aktion ist es, angesichts der Coronakrise und der Spielpause in der Bundesliga anderen Angestellten des Clubs Jobs und Einkommen zu sichern.



Auch beim VfB Stuttgart wird über einen Gehaltsverzicht gesprochen. Der Vorstandsvorsitzende und frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger sagte der "Stuttgarter Zeitung", er werde bei dem Thema vorangehen.

Ähnliche Signale aus dem DFB

Selbst Bundestrainer Joachim Löw und der Direktor des Deutschen Fußballbundes (DFB), Oliver Bierhoff sollen gegenüber DFB-Präsident Fritz Keller ihre Bereitschaft angedeutet haben, auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat dem "Kicker" zufolge eine Reduzierung seines Gehalts von einem Drittel vorgeschlagen - so lange der Ball in der Bundesliga nicht rollt. Anfang der Woche hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen solchen Verzicht als Solidaritätsbeitrag der Fußball-Profis ins Spiel gebracht.