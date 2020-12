In Baden-Württemberg ist bei einer Frau die in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Mutation nachgewiesen worden.

Es handele sich um den ersten bekannten Fall in Deutschland, teilte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums mit. Die Frau sei am 20. Dezember aus Großbritannien über den Flughafen Frankfurt/Main für einen Besuch bei Verwandten eingereist. Ein Schnelltest und ein später erfolgter PCR-Test seien positiv ausgefallen. Die Frau befinde sich derzeit in häuslicher Isolation. Zudem seien drei enge Kontaktpersonen ermittelt worden, die sich in Quarantäne befänden und bislang nicht erkrankt seien.



In England war vor Kurzem eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht, die möglicherweise deutlich ansteckender als die bisher bekannte Form ist. Bislang gibt es aber keine Hinweise darauf, dass die Mutation gegen die inzwischen entwickelten Vakzine resistent sein könnte. In Deutschland sollen die Imfungen am Sonntag starten.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.