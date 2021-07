Erstmals gibt es in der kommenden Woche ausreichend Corona-Impfstoff für die Arztpraxen.

Es seien weniger Dosen von Biontech/Pfizer oder Astrazeneca bestellt worden als möglich gewesen wären, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, der Deutschen Presse-Agentur. Bisher hätten die Vertragsärztinnen und -ärzte regelmäßig deutlich weniger Impfstoff erhalten als sie benötigt hätten. Nun machten sich die Sommerferien bemerkbar. Zudem seien immer mehr Menschen geimpft. Trotzdem sei der Andrang in den meisten Arztpraxen ungebrochen groß, fügte Gassen hinzu. Viele seien noch dabei, die langen Wartelisten abzuarbeiten.



Laut Bundesgesundheitsminister Spahn ist die Zeit des Impfstoffmangels allerdings noch nicht vorbei. Man werde jedoch absehbar in eine Phase kommen, in der alle Bestellungen von Impfzentren, Arztpraxen und Betriebsärzten bedient werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.