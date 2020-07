Französische Ärzte haben erstmals nachgewiesen, dass das Corona-Virus von einer schwangeren Frau auf ihr ungeborenes Kind übertragen werden kann.

Entsprechende Ergebnisse einer Studie wurden im Fachmagazin "Nature Communications" veröffentlicht. Danach traten bei einem im März geborenen Jungen 24 Stunden nach der Geburt Hirnschwellungen und neurologische Symptome auf, wie sie bei Erwachsenen mit Covid-19 bekannt sind. Die Übertragung habe in den letzten Wochen der Schwangerschaft stattgefunden, berichten die Ärzte. Das Virus sei von der Plazenta durch die Nabelschnur zum Baby gelangt. Inzwischen sind Mutter und Kind symptomfrei.



Bisher war es nicht klar, ob Babys sich bereits im Mutterleib mit dem Corona-Virus anstecken können oder erst bei der Geburt. Ein seltener Fall, sind sich Experten einig. Darauf weist zum Beispiel der stellvertretende Direktor der Frauenklinik am Universitätsklinikum Erlangen hin. Alexander Hein sagte, der Übertragungsweg über die Plazenta müsse bei erkrankten Schwangeren nun umso mehr berücksichtigt werden. Auch eine intensive Überwachung des Fötus müsse man in Betracht ziehen. "Dennoch muss man festhalten, dass es sich nach aktueller Datenlage um ein sehr seltenes Ereignis handelt."

Schutzmaßnahmen erforderlich

Der Leiter des Fachbereiches Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin am Universitätsklinikum in Dresden, Mario Rüdiger, weist auf die praktischen Folgen der neuen Erkenntnisse hin: Bei einer schweren Infektion der Mutter solle künftig auch das Neugeborene so behandelt werden, als sei es infiziert. Es seien daher die entsprechenden Schutzmaßnahmen für das Personal erforderlich. Auch sollte das Neugeborene schnell auf das Coronavirus getestet werden. Außerdem müsse eine engmaschige klinische Kontrolle erfolgen – nur so seien eventuelle Folgen der Infektion erkennbar.

Grundsätzlich Vorsicht geboten

Susanne Modrow, Professorin für Molekulare Virologie und Genetik an der Universität Regensburg, weist darauf hin, dass jede fieberhafte Infektion ein Risiko für die Schwangerschaft und die Gesundheit des Fötus darstellen kann. Deshalb sollten sich Schwangere besonders an Hygieneregeln und -maßnahmen zum Schutz vor Infektionen halten, um eine Ansteckung nach Möglichkeit zu vermeiden. Das gelte insbesondere bei Krankheiten, welche die Gesundheit der Kinder schwer beeinträchtigen könnten. Derzeit, so Modrow, gebe es aber für Sars-CoV-2 kaum Hinweise, dass eine Infektion hochrisikohaft für die Gesundheit des werdenden Kindes oder der Schwangeren sei.



Allerdings - und da sind sich alle Experten einig - ist die Datenlage bisher noch relativ dünn. Nötig seien deshalb in jedem Fall mehr Studien zu dem Themenfeld.

Übertragung über Plazenta nachgewiesen

Französische Ärzte hatten erstmals nachgewiesen, dass das Corona-Virus von einer schwangeren Frau auf ihr ungeborenes Kind übertragen werden kann. Ihre Ergebnisse stellten sie im Fachmagazin "Nature Communications" vor. Danach traten bei einem im März geborenen Jungen 24 Stunden nach der Geburt Hirnschwellungen und neurologische Symptome auf, wie sie bei Erwachsenen mit Covid-19 bekannt sind. Die Übertragung habe in den letzten Wochen der Schwangerschaft stattgefunden, berichten die Ärzte. Das Virus sei von der Plazenta durch die Nabelschnur zum Baby gelangt. Inzwischen sind Mutter und Kind symptomfrei.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Infektionen: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Maskenpflicht in Bussen und Bahnen: Wer setzt sie eigentlich durch?

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist

Ansteckung und Übertragung

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus?

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus?

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Massenveranstaltungen: Demos und ähnliches haben die Infektionszahlen offenbar kaum beeinflusst

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Schwangerschaft: Erstmals wurde in Frankreich eine Übertragung von Covid-19 auf einen Fötus nachgewiesen

Test und Schutz

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen.

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.