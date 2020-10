Die Vorsitzende des deutschen Ethikrates, Buyx, hält eine Impfpflicht gegen Covid-19 in Deutschland für ausgeschlossen.

Sie könne sich lediglich eng berufsbezogene Impfvorgaben vorstellen, sagte die Medizinethikerin der "Augsburger Allgemeinen". Diese könnten beispielsweise für Angestellte in Pflegeheimen gelten. Buyx lehnt derzeit auch die Einführung einer Immunitätsbescheinigung ab, die Menschen bekommen könnten, die nach einer Infektion genesen sind. Niemand wisse derzeit, wie lange eine Immunität anhält und wie man diese dauerhaft nachweisen könne, sagt sie.



Weltweit laufen derzeit mehrere Tests zu potenziellen Impfstoffen gegen das Coronavirus. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO befinden sich rund 40 Projekte in der klinischen Entwicklung.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 11.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg der Neuinfektionen? (Stand: 09.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 07.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 07.10.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.