Das Europaparlament hat eine Offenlegung der Verträge der EU-Kommission mit den Herstellern von Corona-Impfstoffen bis Ende Dezember gefordert.

Ein entsprechender Antrag wurde in Brüssel im Plenum angenommen. In der vorangegangenen Debatte hatten Parlamentarier unter anderem Angaben zur Haftung, zum Preis und zum Zugang zu Impfstoffen gefordert.



EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides hielt dagegen, Geheimhaltungsvereinbarungen seien ein normaler Bestandteil von Verhandlungen. Die Kommission könne nicht einseitig entscheiden, bestimmte Informationen offenzulegen.



Am Mittwoch hatte die EU-Kommission einen Rahmenvertrag mit den Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer über bis zu 300 Millionen Impfdosen gebilligt. Ähnliche Verträge gibt es auch mit anderen Firmen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.