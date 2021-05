Die Europäische Arzneimittelbehörde in Amsterdam will heute über die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden.

Dazu kommt der zuständige Experten-Ausschuss zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Eine Zulassung gilt nach derzeitigem Stand als wahrscheinlich. Bislang ist das Präparat nur für Menschen ab 16 Jahren zugelassen. In den USA und Kanada dürfen Kinder bereits damit immunisiert werden.



In Deutschland hatten Bund und Länder gestern den 7. Juni als Startdatum für die Impfung von Minderjährigen ab 12 Jahren beschlossen. Dies steht im Gegensatz zu Bedenken der Ständigen Impfkommission, die eine gründliche Risikoabwägung angekündigt hat. Sie will auch im Fall einer EMA-Zulassung womöglich keine allgemeine Empfehlung abgeben, sondern nur für vorerkrankte Kinder.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.