Die Europäische Arzneimittelbehörde prüft die Zulassung eines weiteren Medikaments gegen Covid-19.

Wie die EMA in Amsterdam mitteilte, stellte der Schweizer Pharmakonzern Roche gemeinsam mit einem US-amerikanischen Partnerunternehmen einen Antrag auf Zulassung seines Antikörper-Mittels "Ronapreve". Damit sollen Menschen ab 12 Jahre behandelt werden, die mit dem Coronavirus infiziert sind und ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Darüber hinaus kann das Medikament nach Angaben des Herstellers auch bei Menschen eingesetzt werden, die ein akutes Ansteckungsrisiko haben, etwa weil sie mit einem Infizierten in einem Haushalt leben. Mit einer Entscheidung der EMA wird in rund zwei Monaten gerechnet.



Bislang ist in der EU nur das Arzneimittel Remdesivir als spezielles Covid-Medikament zugelassen. Derzeit laufen Zulassungsverfahren für insgesamt fünf weitere Präparate.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.