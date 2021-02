Die Europäische Arzneimittelbehörde hat den Einsatz eines Präparates für die Antikörper-Therapie gegen Covid-19 genehmigt.

Das Mittel des US-Biotechkonzerns Regeneron könne zur Behandlung von Corona-Patienten genutzt werden, die noch keine Sauerstoffzufuhr benötigten und ein hohes Risiko hätten, dass sich ihr Zustand ernsthaft verschlechtere, teilte die EMA mit. Mit der Entscheidung der Behörde kann das Präparat in der Europäischen Union bereits vor einer offiziellen Marktzulassung eingesetzt werden.



Zur Ausweitung seiner weltweiten Lieferkapazitäten arbeitet Regeneron nach eigenen Angaben auch mit dem Schweizer Pharmakonzern Roche zusammen. Das in den USA per Notfallzulassung erlaubte Kombinationspräparat war im Herbst bereits dem damaligen US-Präsidenten Trump bei dessen Covid-19-Erkrankung verabreicht worden.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.