In Brüssel beraten die EU-Botschafter über den milliardenschweren Corona-Aufbaufonds und den mittelfristigen Finanzplan.

Ungarn kündigte an, ein Veto gegen das rund 1,8 Billionen Euro schwere Paket einzulegen. Die Regierung in Budapest will verhindern, dass Auszahlungen von EU-Geldern mit der Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien verknüpft werden. Auch Polen erwägt, sein Vetorecht zu nutzen. In diesem Fall müssten sich die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in einer Videokonferenz mit dem Thema befassen.



Die Bundesregierung appellierte an Ungarn, die Auszahlung des Finanzpakets nicht zu verzögern. Man habe die gemeinsame Verantwortung sicherzustellen, dass die Mittel, auf die ganze Länder warteten, rechtzeitig die Menschen erreichten, so Regierungssprecher Seibert.

