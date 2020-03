Wegen der drohenden Gefahr durch das Coronavirus fordert die Europäische Union Griechenland auf, bestimmte Gruppen der in überfüllten Lagern untergebrachten Flüchtlinge zu verlegen.

EU-Innenkommissarin Johansson schlug vor, ältere und kranke Menschen in andere Orte auf den griechischen Inseln zu bringen. Die Regierung in Athen lehnt eine Umsiedlung der Menschen auf das griechische Festland mit der Begründung ab, dass es bislang keine Coronavirus-Fälle in den Lagern gebe. Gesundheitsexperten sehen die Personen dort aber als besonders gefährdet an, da sie kaum einen Zugang zu medizinischer Versorgung haben.